Попавший в плен российский военный рассказал об угрозе закопать его заживо

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Один из российских военнослужащих, возвращенных на территорию Российской Федерации в результате обмена пленными, рассказал о том, что в плену его угрожали закопать заживо, сообщается на сайте СК РФ. Перед этим мужчину связали, надели мешок на голову и не снимали несколько дней.

Будучи недовольными полученными ответами на свои вопросы, украинские националисты приставляли пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать. Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей, — сказано в сообщении.

Ранее освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов рассказал о жестокости, с которой сотрудники СБУ обращаются с военнопленными. По его словам, они очень часто прибегают к физическому насилию. В частности, Клинов сообщил о так называемом «крымском загаре». Так в плену называют сильный удар по спине, после которого на теле остается гематома.

В свою очередь омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что военнослужащие НМ ДНР, находясь в украинском плену, подвергались пыткам. Она обвинила Киев в том, что украинская сторона держала военнопленных в нечеловеческих условиях.