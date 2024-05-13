Военкор объяснил, почему Белоусов станет эффективным главой Минобороны Военкор Пегов: Белоусов всегда знал границы зоны собственной ответственности

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Андрей Белоусов

Андрей Белоусов никогда не мнил и вряд ли станет мнить себя потенциальным маршалом, даже если станет главой Минобороны, таким мнением военкор Семен Пегов поделился в Telegram-канале WarGonzo. По его словам, чиновник знает границы зоны собственной ответственности, что делает его эффективным управленцем. Он не «оторвется от реальности» и не допустит катастрофы, уверен военкор.

Отрыв от реальности всегда попахивает катастрофой, какой бы сферы это ни касалось. <...> Белоусов не мнил никогда и вряд ли станет мнить себя потенциальным маршалом. Сколько помню его — человеком он был подчеркнуто гражданским, ряженых кокард на головные уборы не цеплял, парадных амбиций не демонстрировал, — написал Пегов.

Сергея Шойгу раньше тоже воспринимали как гражданского, однако он думал о себе иначе, добавил военкор. По его мнению, чиновник считал себя настоящим генералом. При этом военкор добавил, что «хоронить» его как политического игрока не стоит, даже несмотря на совещательный характер Совбеза, где бывший министр займет роль секретаря.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что военнослужащие, находящиеся в зоне СВО и не только, ждут от Андрея Белоусова на посту министра обороны решения сугубо прикладных проблем. К таковым он отнес грамотное распределение финансов в ВПК и обеспечение бойцов вооружением.