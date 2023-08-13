Уничтожение «Ланцетами» танков ВСУ попало на видео

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения барражирующими боеприпасами «Ланцет» бронетехники ВСУ. Канал выложил четыре видео попадания российских снарядов по украинской технике.

Военный корреспондент Андрей Руденко до этого опубликовал кадры, на которых запечатлена работа беспилотника «Ланцет» отдельного батальонно-тактического формирования «Каскад». Операторы точным ударом уничтожили танк на Угледарском направлении.

Ранее военкор Юрий Котенок опубликовал видео уничтожения самоходного 120-мм миномета NTGS Alakran испанского производства в зоне СВО. Кадры были сняты в районе населенного пункта Приднепровское на Херсонском направлении. На видео видно, как боевую машину с минометом поражают управляемой ракетой.

До этого на видео попало уничтожение украинского бронеавтомобиля «Казак» на Ореховском направлении. Бронемашину ВСУ подбили с помощью российского беспилотника «Ланцет».

8 августа Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал кадры уничтожения немецкого танка ВСУ «Ланцетом». Военкоры подчеркнули, что техника НАТО «горит каждый день». Бойцы ВС РФ с радостью ждут новых поставок, добавили они.