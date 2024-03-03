Помощь СВО, тюрьма, «лимузин Путина»: куда пропал автоблогер Эрик Давидыч

Фото: Социальные сети

Популярный автоблогер Эрик Давидыч (настоящее имя — Эрик Китуашвили) продал свой знаменитый золотой BMW Х5М, чтобы направить деньги на нужды СВО. Как живет блогер, почему он сидел в тюрьме, что говорил о «лимузине Путина»?

Как Давидыч помогает СВО

2 марта в ряде Telegram-каналов появилась информация, что Давидыч продал свой золотой кроссовер BMW Х5М за 10 млн рублей. Вырученную сумму блогер направил на нужды специальной военной операции, о чем сообщила супруга Китуашвили Моника. Она отметила, что машина «спасет не одну жизнь».

«И да! Многие меня спрашивали, зачем же мы продали золотого. Все просто: Эрик принял это непростое решение, чтобы помочь нашим парням. На 10 млн рублей было куплено оборудование, машины. Золотой спасет не одну жизнь», — написала Моника в социальных сетях.

О помощи Давидыча фронту 1 марта рассказал доброволец СВО с позывным Осетин, который служит на Херсонском направлении. Он подчеркнул, что блогер и его коллега Александр Хрусталев оказывают большую поддержку российским бойцам, а на деньги от проданного BMW Х5М были куплены в том числе транспорт, беспилотники и системы РЭБ. Доброволец добавил, что Давидыч помогает фронту не ради пиара или хайпа. В этом контексте Осетин упомянул народного артиста России Филиппа Киркорова, который в феврале дважды посетил ДНР на фоне отмены выступлений из-за участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Хочу выразить огромную благодарность команде Эрика Давидыча и Александра Хрусталева. Они оказывают очень большую помощь фронту, в том числе сегодня оказали большую помощь Херсонскому направлению. Это пример всем блогерам, как надо делать и помогать. Это не помощь ради контента, ради хайпа и тому подобное (даже не хотят это афишировать), как это делают такие товарищи, как Киркоров. Привезена огромная помощь и распределена по подразделениям», — отмечается в публикации Telegram-канала «Позывной OSETIN».

По данным Telegram-канала Mash, Давидыч помогает российским бойцам на передовой уже полтора года.

«Особо нигде не афиширует и молча делает доброе дело», — пишет источник.

Почему Давидыч получил тюремный срок

19 октября 2018 года Давидыч был приговорен судом первой инстанции к четырем годам и восьми месяцам заключения за мошенничество со страховкой на автомобили. В СИЗО блогер находился с 22 февраля 2016 года. Согласно данным следствия, Давидыч инсценировал угон четырех машин, получив по ложным документам более 8 млн рублей со страховой компании.

Пока блогер находился под арестом, в разработке были еще два обвинения: покушение на экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2009 году и клевета на сотрудников ГИБДД. В мае 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд на запрос адвокатов Давидыча ответил, что по покушению на Евкурова все возможные причастные лица уже осуждены.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд, рассмотревший апелляцию по делу блогера, в декабре 2018-го принял решение освободить Давидыча из-под стражи, признав, что по ряду эпизодов истекли сроки давности, а по другим он уже отсидел в СИЗО. Китуашвили вышел на свободу 6 декабря 2018 года.

Почему Давидыч критиковал «лимузин Путина»

В 2020 году Давидыч в своем блоге раскритиковал лимузин Aurus Senat, разработанный для поездок президента России Владимира Путина. Блогер назвал авто некачественным и отметил, что «тачка за 18 млн рублей» выглядит как участник серьезного ДТП.

Aurus Senat — российский автомобиль представительского класса, производимый ФГУП «НАМИ» в Москве. Выпускается в двух типах кузова — седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine L700. В настоящее время бронированный лимузин Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента России. Имя для модели было выбрано по названию Сенатской башни Московского Кремля. Разработка машины велась с 2012 года в рамках проекта «Кортеж» по созданию автомобилей представительского класса для поездок главы государства.

Путин неоднократно показывал в ходе встреч лидерам других государств автомобили Aurus. Так, 7 октября 2023 года он прокатил на внедорожнике узбекистанского коллегу Шавката Мирзиеева, а 18 октября прибыл в Китай с личным авто Aurus Senat.

Фото: AFLO/Global Look Press Лимузин президента России Владимира Путина Aurus Senat «Кортеж» проезжает по направлению к месту проведения саммита лидеров G20 в Осаке. 29 июня 2019 года

Чем известен автоблогер Давидыч

Давидыч имеет верифицированный канал на YouTube. Он снимал на видео популярные тест-драйвы разных дорогих автомобилей. Основными темами роликов были благотворительные автопробеги, борьба с угонами и коррупцией в ГИБДД.

Некоторые видео Давидыча собрали более миллиона просмотров, но были удалены. По состоянию на 15 января 2023 года у канала 4,39 млн подписчиков и 916 млн просмотров.

Известно, что Давидыч владел автомобилями BMW M5 E60, BMW X5 M E70, Nissan GTR, Land Rover Range Rover Autobiography, Mercedes-Benz G 55.

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