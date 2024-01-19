Помощь Сташевскому, отъезд Газманова, падчерица Урганта: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости/Социальные сети

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певцу Владу Сташевскому нужна помощь, жена Олега Газманова объяснила, куда «исчез» артист, падчерица телеведущего Ивана Урганта сыграла первую роль в кино — такие новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Сташевскому нужна помощь

Сташевскому нужен был хороший продюсер, заявил Пригожин NEWS.ru, объясняя уход со сцены и спад популярности исполнителя. По словам мужа певицы Валерии, без Юрия Айзеншписа Сташевский не смог удержаться в шоу-бизнесе.

«Артист тоже имеет свойство устать, не желать биться. Он прославился, дальше необходимо работать, подстегивать должен кто-то, репертуар и многое другое необходимо собирать, всем этим заниматься. Люди же не железные, это, к сожалению, неизбежные вещи. Есть такие люди, как Филипп Киркоров, он машина, а есть те, кто без подмоги не может. Владу нужна подмога. Он из разряда артистов, которым нужен продюсер, который будет подталкивать и двигать», — сказал Пригожин.

Он подчеркнул, что стремительный взлет Сташевского в 90-х — заслуга Айзеншписа, выдающегося продюсера. Пригожин считает его своим учителем в шоу-бизнесе.

«Красивых много, талантливых много, а зажигают звезды специалисты. Вопрос не только в красоте, вопрос в умении правильно подать и смаркетировать. Сташевский, безусловно, симпатичный, он не обладает какими-то уникальными вокальными данными или способностями. И его долго раскручивал Юрий Шмильевич. Это было на моих глазах», — отметил Пригожин.

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС Влад Сташевский

Знакомый певца, телеведущий Алексей Остудин, в свою очередь заявил NEWS.ru, что Сташевский никогда не был амбициозным, он из тех людей, кто любит плыть по течению. Он добавил, что, несмотря на большую популярность в 90-х, артист никогда не был богатым человеком. По словам Остудина, основной доход получал Айзеншпис.

«Влад такой парень, который любит плыть по течению. Он как артист никогда не был суперамбициозным, и многие в 90-х ему и завидовали, потому что все чего-то добиваются, что-то пытаются сами сделать, а тут у него как бы само собой все получилось», — рассказал Остудин.

Карьера Сташевского пошла на взлет в 1993 году. В клубе «Мастер» певец вместе с одногруппниками праздновал сдачу сессии. В честь такого события он сыграл на рояле и спел. По информации СМИ, в тот вечер молодого артиста заметил Айзеншпис и оставил ему свою визитку. Спустя неделю Сташевский записал свой первый трек «Дороги, по которым мы идем». Через год певец выпустил первый сольный альбом «Любовь здесь больше не живет».

В сотрудничестве с продюсером Сташевский выпустил пять альбомов. В 1999 году артист покинул Айзеншписа и самостоятельно выпустил сборник «Лабиринты», к которому публика отнеслась прохладно. После этого карьера певца пошла на спад.

Его возвращение на телеэкраны состоялось в 2020 году. Артист принял участие в шоу «Суперстар! Возвращение», где представил свой новый трек «Не бывает разлюбил». В следующем году он снова появился в шоу, а в 2023-м участвовал в проекте «Маска» в образе Морского царя.

19 января Сташевскому исполнилось 50 лет. Певец редко дает интервью. Тем не менее он продолжает выступать на корпоративах и небольших концертах со старыми хитами.

Куда пропал Газманов

Жена Газманова Марина ответила своим подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что артист никуда не исчез, а отправился вместе с ней отдыхать за рубеж. Она подчеркнула, что с ними «ничего не случилось».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олег Газманов

«Ничего с нами не случилось. Я уехала на отдых с любимым мужчиной. Случилось только ваше волнение, потому что нет постов и сторис. У нас все хорошо», — говорится в публикации.

Газманова также опубликовала фотографии с мужем. Она отметила, что певец сбрил бороду во время отдыха и теперь снова ее отращивает. Жена артиста добавила, что они скоро вернутся в Россию и «привезут ясные дни».

Газманов утром 19 января опубликовал в своем блоге запись 2020 года, на которой исполнил песню с пожеланием хорошего года, и поздравил россиян с Крещением Господнем.

«С Крещением, православные! Пусть в нашей стране и в ваших семьях все будет хорошо! Мы Россия, с нами Бог!» — написал Газманов.

Исполнитель хита «Морячка» оказался втянут в скандал вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшей в московском клубе «Мутабор». Некоторые СМИ приписали ему высказывания, в которых он «зауважал» участников мероприятия после их извинений. Певец сказал в беседе с Telegram-каналом Lomovka, что не давал никаких комментариев по этой ситуации.

«В последние несколько дней анонимными источниками в соцсетях (включая запрещенный Instagram) распространяется якобы мой, а в действительности фейковый, комментарий, что „участники „голой“ вечеринки искупили вину... и я их зауважал“. Никакого комментария по этому поводу я не давал. Но позиция моя как гражданина и певца очевидна: подобные вечеринки недопустимы, прежде всего по морально-этическим соображениям. Кому много дается, с того много и спрашивается. Никого персонально не сужу, но не считаю, что на данный момент ситуация разрешена», — сказал Газманов.

По его словам, самое важное в этой истории то, что общество выражает свою консолидированную жесткую позицию по недопустимости подобных ивентов. Не менее важно, что эту позицию слышит, учитывает и уважает государство, а также вынуждены слышать, учитывать и уважать те, кто считает себя селебрити и лидерами мнений.

Падчерица Урганта решила покорить кинематограф

Американская падчерица телеведущего Урганта, 23-летняя Эрика Кикнадзе, сыграла свою первую роль в кино, сообщает Telegram-канал «Светский хроник». Дебютом стал малобюджетный фестивальный фильм Tendaberry.

По сюжету, отметили авторы материала, 23-летняя Дакота переживает разлуку с возлюбленным, который уехал на Украину, чтобы помочь больному отцу. После этого, согласно анонсу, одинокая девушка, которую сыграла Кикнадзе, попадает в тревожную реальность современного Нью-Йорка.

Ургант состоит в браке с одноклассницей Натальей Кикнадзе, у которой от предыдущего брака есть 25-летний сын Нико и дочь Эрика. Телеведущий неоднократно заявлял, что воспитывал детей как родных. Также Кикнадзе родила Урганту двух дочерей Нину и Валерию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иван Ургант

Недавно шоумен сообщил, что сейчас берется практически за любые предложения по работе. В ходе беседы с НСН, отвечая на вопрос о творческих проектах и занятиях, он рассказал, что сейчас занят лишь отогреванием своих собак после прогулки.

«Следите за социальными сетями, там немедленно будет опубликовано все, что я хотел бы сказать. Я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы собаки оттаяли от снега после прогулки. Это очень важная ситуация. Мне кажется, нам всем требуется немножко оттаять, собаки не исключение», — пошутил Ургант.

Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова увидела в словах телеведущего скрытый смысл. По ее словам, в высказывании Урганта был призыв к зрителям, чтобы те «оттаяли» к нему.

«Обиды. Большие личные обиды. Они обычно слышны в том, что человек ляпает первым. Ведь всем надо оттаять по отношению к кому? Конечно же, к Урганту. Его и таких, как он, обидели. Его больше не принимают. К нему охладели до льда. Обиды слышны, но говорил Ургант все-таки обо всей России со льдинкой в сердце. Выскочи она — и СВО был бы конец, и к Урганту бы снова повернулись лицом. Вот так метафорично и между строк он снова повторил, что думает о людях и о ситуации», — сказала Ахмедова.

Она добавила, что «оттаять» надо самому Урганту, так как он «замерз в большую сосульку». Кроме того, подчеркнула Ахмедова, сейчас не лучший момент для предложений измениться россиянам.

«Призывать россиян измениться именно сейчас, когда мы находимся на пике страдания и сострадания, — это желать свернуть процесс глубокой внутренней работы, запущенной в сердце общества трагическими событиями. Как ни крути, „оттаять“ — это плохой, бессмысленный совет замкнувшегося в себе человека. Надо Урганту самому ближе подойти к горячему ядру общества, протянуть к нему заледенелые руки, обернуть на него холодные глаза. То есть включиться в работу физически и внутренне. Гнать никто не станет. Народ великодушен», — сказала Ахмедова.

По ее словам, Ургант также мог бы проявить великодушие. Погулять с собаками всегда успеется — в свободное от важной работы время, добавила она.

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