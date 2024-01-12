Патриот Киркоров, Кудрявцева без мужа, богатства Ефремова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Лера Кудрявцева, Михаил Ефремов, Филипп Киркоров

Продюсер Леонид Дзюник рассказал, что отличает народного артиста России Филиппа Киркорова от юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), телеведущая Лера Кудрявцева ушла от супруга хоккеиста Игоря Макарова, осужденный актер Михаил Ефремов стал богаче на 80 млн рублей — такие новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что отличает Киркорова от Галкина

Киркоров является русским человеком «до мозга костей», а юморист Максим Галкин — подонком, который со сцены оскорбляет людей, заявил NEWS.ru экс-директор «Тату» Леонид Дзюник. Он отметил, что поп-король российской эстрады никогда не будет «гадить» в сторону России, как делает жена комика певица Алла Пугачева.

«Пугачева убежала за Галкиным, за своим мужем. И она начала плевать, как бы гадить в сторону России и русских людей. Даже не столько в сторону России, сколько русских людей. Понимаете? Киркоров же этого не делал. И никогда не будет делать. Потому что Филипп, ну он до мозга костей русский человек. Филипп и Галкин — это абсолютно разные люди. Я не могу даже сказать про Галкина, что он артист. Понимаете? Это так, на мой взгляд, подонок на сцене», — сказал Дзюник.

Продюсер отметил, что вся жизнь Киркорова связана с Россией, здесь находятся его дети, друзья и поклонники. Также Дзюник указал на то, что музыкант является талантливым и творческим человеком, чего он не может сказать о супруге Примадонны.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Здесь его жизнь, вся жизнь, его дети, его друзья, его слушатели, его публика, те, кто его любят. У Филиппа-то все-таки талант, есть и голос, и чувство творческого. А что у Галкина? Что ты с газеткой ходишь по сцене и оскорбляешь людей?», — заключил продюсер.

Композитор, бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский предположил в беседе с NEWS.ru, что Пугачева вряд ли будет помогать Киркорову в случае его отъезда из России на фоне скандала после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». По его словам, даже с учетом дружеских отношений с экс-супругом у Примадонны есть свои заботы и своя семья.

«У них [с Пугачевой], скорее всего, будет общение, но это не будет какой-то поддержкой, потому что Алла Борисовна уже переместилась в другую страну. Она уже отошла от сцены, отошла от жизни на эстраде. А на уровне какого-то сотрудничества, коллаборации тут либо ты остаешься в строю как артист, либо ты уже занимаешься своими домашними делами, у тебя в жизни все хорошо, а те, кто остался на сцене, живут по своему распорядку. То есть, в принципе, они (Пугачева и Киркоров. — NEWS.ru) не могут соприкасаться сейчас в силу того, что она уже домохозяйка, по сути, не поющая», — отметил продюсер.

Он добавил, что сейчас Примадонна уже не может повлиять ни на что, поэтому для Киркорова «смысла в этом соприкосновении — ноль». По мнению Кобылянского, они могут созваниваться, советоваться, «косточки кому-то перемывать», но не более того.

Также стало известно, что племянница Галкина и крестница Пугачевой Алина стала певицей. 19-летняя девушка рассказала в интервью Voice, что записала свой первый трек.

«Я пробовала себя тогда в разных жанрах. Но первый профессиональный трек записала на лейбле Legacy Music. Все права на композицию принадлежат ему. Но я очень благодарна ребятам с лейбла за опыт, знания. Мы продолжаем общаться», — сообщила Галкина.

Она потметила, что быть медийной личностью не является ее мечтой, она просто хочет петь, чтобы радовать людей. При этом Алина не считает себя «второй Аллой Пугачевой». По словам девушки, она не так талантлива, как Примадонна. Галкина также заявила, что семья не разделяет ее стремления стать артисткой: родные хотят, чтобы она получила профессию посерьезнее.

Фото: Социальные сети Алина Галкина

Тем временем в свете скандала вокруг вечеринки Ивлеевой Киркоров решил помочь деньгами белгородцам, пострадавшим от атаки ВСУ 30 декабря. Артист пожертвовал пять миллионов рублей фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде. Как сообщила Telegram-каналу «Подъем» директор организации Ольга Димченко, это самое большое пожертвование, которое когда-либо получал фонд.

«Средства уже поступили. Мы очень рады, в истории нашей организации это самое большое пожертвование за восемь лет нашей работы. Мы счастливы: счастлив наш коллектив, счастливы наши подопечные, семьи», — сказала Димченко.

Директор уточнила, что средства потратят на покупку новой мебели в центр, а также на обучающие уроки по рисованию, декоративно-прикладному творчеству в швейной мастерской, фанерной мастерской, а также на пособия и методические материалы. Помимо этого, будет куплено оборудование для актового зала.

Здание фонда получило повреждения во время атаки ВСУ на Белгород 30 декабря. По словам Димченко, строение почти полностью восстановлено благодаря помощи региональных властей.

Третий брак Кудрявцевой развалился

Лера Кудрявцева ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова, из-за его проблем с алкоголем. Она подчеркнула в своем Telegram-канале, что не хочет давать комментарии, и попросила не беспокоить ее по этому поводу. Кудрявцева добавила, что намеренно вынесла «личное в публичное». Она отключила функцию комментариев под своими постами.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала телеведущая.

Для Кудрявцевой союз с Макаровым стал третьим. С 1990 по 1992 годы она состояла в браке с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. В браке у пары родился сын Жан.

Во второй раз Кудрявцева вышла замуж за московского бизнесмена Матвея Морозова. Союз пары продлился с 2004 по 2007 годы.

В период с 2008 по 2012 годы телеведущую связывали романтические отношения с певцом Сергеем Лазаревым. Они в итоге не поженились, но сохранили дружеские отношения после расставания и часто появляются вместе в качестве ведущих на разных мероприятиях.

В третий раз под венец Кудрявцева пошла в 2013 году. Ее избранником стал Игорь Макаров, который младше ведущей на 16 лет. В 2018 году у пары родилась дочь.

Юрист Екатерина Гордон предположила, что бракоразводный процесс Кудрявцевой и Макарова будет трудным, передает портал «7 дней»

«Впереди Кудрявцеву ждет непростой этап: раздел имущества, суд из-за опеки и алиментов. Брачного контракта у пары не было. Но сначала она наверняка предпримет попытку договориться с Макаровым обо всех нюансах в досудебном порядке. В этом ей будет помогать лучшая подруга», — сказала Гордон, вероятно, подразумевая себя.

KP.RU пишет, что до сих пор Кудрявцева никогда не рассказывала о проблемах с алкоголем у супруга. По данным издания, ведущая отказалась от спиртного 20 лет назад.

KP.RU сообщает, что Кудрявцева отмечала Новый год в компании дочери. Был ли рядом Макаров — неизвестно, так как телеведущая игнорировала вопросы поклонников о том, где ее муж. По данным газеты, в последнее время хоккеист не работал.

«У мужа, к сожалению, закончилась профессиональная карьера. Хотя были годы, когда он зарабатывал много, а я меньше. А сейчас я зарабатываю, а он в поиске себя», — заявила Кудрявцева в 2022 году.

Некоторое время назад телеведущая писала в социальных сетях, что ее не совсем устраивает семейная жизнь с Макаровым.

«Мы вместе 11 лет. В нашей паре он — старик, а я — молодая. К сожалению, так получилось. Потому что он дома сидит. Ну, хоккеист — да. Все равно такой нудноватый», — сказала ведущая.

До завершения карьеры Макаров играл за ЦСКА, «Динамо» и «Салават Юлаев». Также спортсмен какое-то время был тренером.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева с дочерью

Как Ефремов разбогател в колонии

Telegram-канал SHOT сообщил, что осужденный за ДТП актер Михаил Ефремов получил в наследство две квартиры в Москве от дяди-концертмейстера. По информации канала, общая стоимость недвижимости оценивается в 80 млн рублей.

SHOT пишет, что Ефремов, будучи в колонии, погасил все долги (195 546 рублей) перед Федеральной налоговой службой, в том числе налоги на имущество. Теперь, отмечает канал, актер окончательно вступил в права наследования. По данным SHOT, Ефремов стал владельцем пятикомнатной квартиры на Тверской улице (50 млн рублей) и трехкомнатной на Олимпийском проспекте (30 млн рублей).

Дядей артиста был концертмейстер Александр Покровский. KP.RU пишет, что на трехкомнатную квартиру также претендуют другие люди. По данным газеты, она принадлежала жене Покровского Нине. При жизни она попросила свою ученицу, актрису Наталью Громову и ее супруга Алексея ухаживать за ней и Покровским в обмен на наследование жилья. В 2020 году Нина Покровская умерла, одна половина квартиры перешла Громовым, а другая — концертмейстеру.

«У Александра Покровского была обязательная доля, поэтому ему и отошла половина квартиры. Когда Нина Викторовна умерла, встал вопрос ухаживания за ее супругом — Александром Покровским. К нам приехала Софья — жена Ефремова. Она от своего имени и имени Михаила заявила, что не будет иметь претензий ко второй половине квартиры, если мы будем ухаживать за ним и дальше. При этом самого Александра они просили не отписывать на нас часть квартиры, потому что им нужны были гарантии, что мы его не бросим. Так они получили гарантии и не стали оформлять долю на нас», — рассказал Громов.

Он добавил, что сейчас с супругой продолжает жить на Олимпийском проспекте и ждет, когда начнется раздел квартиры.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Михаил Ефремов

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