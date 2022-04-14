Пользователям рассказали, стоит ли опасаться запрета популярных шрифтов

В теории американская компания Monotype может попытаться ограничить доступ к своим продуктам — шрифтам Times New Roman и Arial, но на практике этого, скорее всего, не произойдёт. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

В теории Monotype может попытаться ограничить доступ к своим шрифтам и рядовым пользователям из России. Скорее всего, этого не произойдёт в связи с тем, что это может привести к финансовым потерям для компании в виде неустоек и пени, на которые Monotype, скорее всего, не пойдёт, — сказал Бодров.

Он пояснил, что закрытие доступа к каталогу шрифтов ещё не является запретом на использование россиянами. По его словам, они всё ещё доступны для некоммерческого использования. В первую очередь ограничения касаются компаний, использующих данные шрифты в своей коммерческой деятельности.

Поскольку любая компания, которая использует шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у правообладателя, то в сложившейся ситуации это будет больше невозможно, и этим компаниям придётся искать альтернативы, — объяснил Бодров.

14 апреля стало известно, что компания Monotype перекрыла для россиян доступ к библиотеке на своём сайте. В результате пользователи из РФ оказались лишены доступа к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, правами на которые владеет американская фирма.

Один из наиболее известных в мире шрифтов Times New Roman был разработан в 1932-м типографом Стэнли Моррисоном и художником Виктором Лэрдентом. Его стали использовать в газете The Times, это способствовало большему удобству чтения и позволило сэкономить пространство.

До 2007 года шрифт использовался по умолчанию в операционной системе Microsoft. Также он используется в качестве официального шрифта для документов Госдепартамента США и Минобороны РФ.