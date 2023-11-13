Пользователи российского банка пожаловались на сбои в работе приложения Пользователи ПСБ пожаловались на сбои в работе приложения и сайта банка

Фото: Global Look Press

Пользователи Промсвязьбанка (ПСБ) в России жалуются на сбои в работе приложения и сайта банка, свидетельствуют данные детектора сбоев Dоwnradar. Отмечается, что сбои наблюдались также в Литве.

По состоянию на 14.19 были зафиксированы 164 такие жалобы. Больше всего на сбои жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вильнюса, Волгограда и Новосибирска.

При этом о проблемах с приложением заявили 36% пользователей, с сайтом — 5%. Также сообщалось, что 30% не могли войти в аккаунт, 27% пожаловались на общий сбой.

Ранее Сбербанк устранил неполадки в работе мобильного приложения, на которые ранее жаловались клиенты. Пользователи утверждали, что им некоторое время не удавалось совершить денежные переводы. При попытке перевести деньги у клиентов «Сбера» появлялось сообщение с просьбой повторить операцию через пять минут.

До этого пользователи приложения «Сбербанк Онлайн» сообщали о сбое в работе мобильного приложения после того, как Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. По данным сервиса Downradar, чаще всего жаловались клиенты из российской столицы — от них поступило более 1800 отчетов об ошибке.