Полянский раскрыл, зачем Киеву международное расследование крушения Ил-76 Полянский — для NEWS.ru: Киев заметает следы, требуя расследовать крушение Ил-76

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Международное расследование крушения Ил-76 под Белгородом, которое предложил провести президент Украины Владимир Зеленский, не будет объективным, заявил в интервью NEWS.ru первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По словам дипломата, такими действиями Киев пытается отвести от себя подозрения в причастности к катастрофе.

Мне кажется, что и украинские паблики признают, что киевская власть просто пытается замести следы и повести всех по ложному следу. Думаю, это все, что нам необходимо знать сейчас о международном расследовании, — подчеркнул Полянский.

Зампостпреда отметил, что, судя по прежнему опыту, подобные инициативы нацелены на то, чтобы дискредитировать РФ. По словам Полянского, у РФ уже подорвано доверие к международным структурам, в частности к ООН, которая так и не предоставила списка людей в Буче, в гибели которых Украина обвинила Россию.

Кроме того, мы сталкивались с таким же расследованием в случае с катастрофой MH-17, когда все было подогнано под версию о виновности России. Мы также помним, как международные эксперты приезжали в Еленовку, когда был украинский удар по этой базе. Но тогда выводы экспертов с ходу были отвергнуты Киевом, потому что они не удовлетворяли той версии, которую продвигала украинская сторона, — пояснил он.

Крушение военно-транспортного самолета Ил-76 произошло в Белгородской области 24 января. На борту, помимо членов экипажа и сопровождающих, находились 65 пленных военнослужащих украинской армии, которых борт должен был доставить на обмен. Минобороны РФ сообщило, что самолет был сбит в результате попадания ракет, которые ВСУ выпустили с территории Харьковской области.

30 января источник в экстренных службах подтвердил эту версию. Он рассказал, что попадание поражающих элементов украинской ракеты привело к полной потере управления воздушным судном и его крушению. Факт внешнего воздействия на Ил-76 подтверждают и данные с бортовых самописцев.