18 апреля ЮНЕСКО отмечает день памятников и исторических мест. NEWS.ru нашёл дюжину интересных памятников архитектуры и природы, о которых вы мало что слышали, но с удовольствием бы посмотрели. Даже опытные искатели приключений не всегда знают о них. Тем не менее эти места заслуживают внимания. Через них можно почувствовать дух ушедших эпох и задуматься о непреходящих ценностях.