В апреле 1970 года с конвейера Волжского автозавода сошли шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули» — 2 синих и 4 вишнёвых, что символизировало цвета флага РСФСР. С тех пор на автозаводе в Тольятти было создано 50 модельных серий. «Копейка» дала старт самому многочисленному семейству легковых машин в истории российской автомобильной промышленности. Кроме неё самыми массовыми стали LADA 2106 — 4,3 млн, LADA 2107 — 2,8 млн, LADA 4×4 — 2,5 млн.

Сборочный цех Волжского автомобильного завода

lada.ru

Рабочие кузовного цеха Волжского автомобильного завода

Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Сборочный цех Волжского автомобильного завода

Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Работница Волжского автомобильного завода

Boris Kavashkin/Global Look Press

ВАЗ-2101 («Копейка»)

lada.ru

LADA 2106

Wikimedia

LADA 2107

drom.ru

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

LADA VESTA

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

LADA 4×4

Сергей Булкин/NEWS.ru

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