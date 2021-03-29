Получать результаты тестов на COVID-19 можно будет через портал госуслуг

https://static.news.ru/photo/ff60eba4-912c-11eb-85b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее гражданам возможность получать результаты тестов на коронавирус через портал госуслуг.

Информация будет передаваться по защищённым каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого — в личный кабинет. При этом на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным, — говорится в сообщении на сайте правительства.

В личный кабинет можно будет загрузить также информацию о вакцинации от COVID-19 для предъявления по месту требования. Чтобы воспользоваться новыми функциями, от пользователя госуслуг потребуется согласие на передачу этих сведений.

В кабмине рассчитывают, что новый механизм позволит сэкономить время при получении результатов тестирования, снизит количество поддельных справок и избавит россиян от необходимости отправлять результаты в Роспотребнадзор по возвращении из-за границы.

Как писал NEWS.ru, россиянам упростили получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса. Речь идёт о пользователях портала госуслуг, имеющих подтверждённую учётную запись. После прохождения второго этапа вакцинации сертификат будет присылаться им автоматически. Данные сертификата автоматически станут доступны и тем пользователям портала, кто подтвердил свою учётную запись уже после получения прививки. Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что сертификат можно будет загрузить на русском и английском языках. Кроме того, будет реализована возможность предъявлять их прямо с мобильного устройства через приложение «Госуслуги» в виде QR-кода.