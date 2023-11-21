Польскую Civil Council добавили в список нежелательных организаций в России Минюст внес польскую организацию Civil Council в реестр нежелательных в России

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Минюст России внес в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, польскую организацию Civil Council («Гражданский совет»), указано на сайте ведомства. Причиной стало решение Генеральной прокуратуры России от 3 ноября 2023 года.

Ранее разные СМИ сообщали, что представители Civil Council объявляли о создании мобилизационного центра для россиян. Организация собиралась принимать граждан, желающих перейти на сторону ВСУ.

До этого Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации фонд «Свободная Бурятия» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Утверждается, что организаторы фонда проживают на постоянной основе за пределами России и призывают жителей Бурятии к массовым протестам и созданию информационных угроз.

Также Минюст России включил в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной, неправительственную организацию Central European University (Центрально-Европейский университет) из Австрии. До этого соответствующее решение приняла Генеральная прокуратура России.

Центрально-Европейский университет финансируется структурами, подконтрольными американскому миллиардеру Джорджу Соросу. Также в список попал немецкий Центр восточноевропейских и международных исследований — Zentrum fur Osteuropa — und internationale Studien (ZOiS), получающий средства из бюджета ФРГ.