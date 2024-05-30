Российским дипломатам ограничили передвижение по Польше

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство России в Варшаве получило ноту от МИД Польши об ограничении передвижений российских дипломатов с 1 июня, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что в документе нет никаких разъяснений по поводу вводимых мер.

С 1 июня нам предлагается нотой заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников посольства России в Варшаве, а также российских генеральных консульств в Гданьске, Кракове, Познани выехать за пределы воеводств. <...> Делается, правда, исключение для посла России в Польше, генеральных консулов и заведующего консульским отделом посольства, — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что высокопоставленные сотрудники польского Министерства иностранных дел, включая Радослава Сикорского, связывают эти ограничения с «гибридной войной», которую, по их мнению, ведет Россия против Польши. Захарова заявила, что Россия намерена принять ответные меры в отношении посольства Польши в Москве и генеральных консульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что власти страны приняли решение ограничить свободное передвижение российских дипломатов. По его словам, сотрудники посольства РФ в Варшаве смогут передвигаться только внутри столичного региона, при этом российского посла Сергея Андреева данные меры не коснутся.