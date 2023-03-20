Польша готова к войне, а Путин к миру: новости СВО на утро 20 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Global Look Press

В Брянской области возведут дополнительно 17 блокпостов на приграничных территориях. Как отметил губернатор региона Александр Богомаз, это делается для того, чтобы жители области, а также ее приграничных территорий чувствовали себя защищенными. Глава посетил ряд таких пунктов с блокпостами и разместил фотографии в Telegram. Богомаз подчеркнул, что в скором времени на службу на эти пункты заступят сотрудники УМВД и Росгвардии.

Польская армия будет вынуждена вступить в конфликт с Россией, если Украина потерпит в нем поражение, заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский. Дипломат высказал мнение, что в украинском кризисе стоят на кону западные ценности и культура, поэтому «так важно победить».

Позднее посольство Польши во Франции опровергло заявление о готовности Варшавы вступить в войну с Россией. В польской дипмиссии добавили, что соответствующее заявление Росцишевского было вырвано из контекста. Польские дипломаты отметили, что это было всего лишь предупреждением о последствиях поражения Украины.

Президент РФ Владимир Путин в статье для китайской газеты «Жэньмин жибао» заявил о готовности России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Также он выразил признательность КНР за ее взвешенную позицию. Путин отметил, что Россия ценит сбалансированный подход Китая к ситуации на Украине и его готовность сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Чешский врач, который добровольно оказывал помощь украинским военным на Донбассе в рамках международного проекта «Феникс», получил тяжелые ранения. Из-за травм его не могут транспортировать в Чехию для лечения. Представитель проекта «Феникс» подтвердил, что ранения медика являются «очень серьезными». Пресс-секретарь чешского МИД Даниэль Дрейк заявил, что ведомство поддерживает связь с родственниками пострадавшего добровольца.

Командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов рассказал, что страна теряет лучших военных пилотов в ожидании F-16. Он подчеркнул, что украинские летчики могут освоить западную технику за несколько месяцев, вопреки заявлениям представителей НАТО. Военный добавил, что двое пилотов, которые недавно вернулись из США рассказали, что за три недели на тренажерах смогли добиться успехов в управлении F-16. Голубцов также пожаловался на устаревшую технику и промедления со стороны НАТО с поставками западного вооружения.

Бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку украинских военных на одном из направлений спецоперации. Российские войска вели прицельный огонь из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд». В результате они смогли уничтожить противника и не допустили его приближения к позициям российских военных.

Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что к целям России по полному освобождению новых российских регионов во время весенне-летней кампании добавится Харьковская, Одесская, Николаевская и Днепропетровская области. При этом он выразил уверенность, что главные боевые действия будут проходить по линии донбасской дуги. По его словам, Харьковская область имеет большое значение, так как Харьков находится на расстоянии 69 километров от Белгорода.

Между тем, президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что союзники Киева не смогут бесконечно оказывать военную поддержку Украине, если это не принесет значимого результата. Он отметил, что западные политики ожидают в этом году определенного прогресса. По его словам, у ВСУ есть время до следующей зимы, чтобы изменить динамику в зоне конфликта.