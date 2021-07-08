Половину общественного транспорта в России предложили перевести на газ

Перевести не меньше половины жилищно-коммунальной техники, муниципального и регионального транспорта на газ могут порекомендовать российским губернаторам. Такие данные содержатся в тексте проекта протокола заседания комиссии по энергетике Госсовета РФ, сообщают «Известия».
В документе, в частности,
По данным Минэкономразвития, использование природного газа в автобусах сэкономит до 10 рублей на 1 километр пробега. Кроме того, эксперты отмечают, что с газовыми двигателями воздух станет чище, а «чёрный выхлоп» уйдёт в прошлое.
По оценкам специалистов, переоборудование транспорта потребует от 2,5 млрд до 4–6 млрд рублей в каждом субъекте Федерации.
Ранее сообщалось, что цена на бензин в России поднялась к историческим максимумам.