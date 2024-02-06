Полный крах «клана Пугачевой»: Орбакайте тоже выгоняют

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Кристина Орбакайте

Российский тур залетной (из США) певицы Кристины Орбакайте под угрозой срыва. Запланированные на март концерты в регионах отменяются один за другим. Вслед за Улан-Удэ «посыпались» площадки Сибири. Недоумевает даже директор певицы Александр Качан. А стоит ли недоумевать? Давайте разберемся.

Для начала положа руку на сердце ответьте, неужели вам всегда казалось, что это мы сами выбрали себе кумира в лице Кристины Орбакайте? И что всегда любили ее? Ну, чью-то любовь я еще готов допустить. Но вот история ее появления на сцене и дальнейшего неизменного присутствия в концертных программах и на телеэкранах слишком прозрачна, чтобы фантазировать на эту тему.

Странная певица

Скажем прямо, Кристина-певица изначально была маминым проектом. К моменту появления дочки на сцене это понятие «проект» уже прочно укоренилось в отечественном шоу-бизнесе. Впервые Примадонна явила миру свое поющее дитя на «Рождественских встречах» в 1992 году. До этого Кристина Орбакайте в основном танцевала да запомнилась детской ролью в фильме Ролана Быкова «Чучело». Ее вокальные возможности тогда скорее разочаровали.

Казалось, мама должна была наградить Кристину сильным и красивым голосом, но увы. Хотя все равно «прикольно»: мама поет, дочка поет, зять (в ту пору Владимир Пресняков) — тоже поет. Со временем поющий клан обрастал новыми персонами: Филипп Киркоров, Никита Пресняков, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В общем, как любят говорить в голливудском кино, «добро пожаловать в семью».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заметим, все, кроме дочки, были более-менее самостоятельными фигурами до попадания в орбиту Аллы Пугачевой. И только Кристина изначально воспринималась как мамин проект. Шли годы, публика притерпелась, а певица примелькалась. Хозяйка клана, понятно, имела безграничный доступ к сообществу композиторов и продюсеров, поэтому беспокоиться о своём репертуаре Кристине Орбакайте не приходилось. По мере того как голос Примадонны угасал, дочка понемногу распелась, и не было уже той гигантской пропасти, которая поначалу разделяла двух певиц.

Обладал ли клан реальной властью? Безусловно. Но сегодня это влияние сошло на нет, как и само понятие «клановость». А большая семья, за спиной которой всегда стояла могущественная Примадонна, разлетелась и сузилась до кочующих по свету: самой Аллы, мужа Максима да двоих малолетних еще детей.

Шанс все еще есть

Что же касается Кристины Орбакайте, то лично у меня нет никакого злорадства по отношению к ней. По моему мнению, изначально она была суррогатом певицы. В отличие от ее мамы — настоящей, выдающейся артистки. Увы, слово суррогатный слишком часто присутствовало в жизни Аллы Борисовны. И сейчас Кристину по-человечески жалко. Она как воздушный шарик, который ее хозяин (хозяйка) уже не в силах надувать и даже удерживать в таком состоянии. И теперь из нее просто медленно выходит воздух.

И главный вопрос. А был ли у Кристины Орбакайте шанс на продолжение карьеры в России? Как ни удивительно, но он и сейчас у нее есть. Надо просто четко определиться, ты со своим народом или просто зарабатываешь на нем?

Несколько отдалившись от родины, как и некоторые ее коллеги, Кристина не заметила больших перемен в нашем обществе. Сегодня недостаточно в паузах между песнями истошно орать со сцены: «Я люблю вас!». Сегодня надо либо реально любить зрителя больше, чем собственные гонорары. Либо постараться понять, о чем думает публика, о чем болят души людей, чем можно помочь.

Сопереживание — вот чего не хватает большинству служителей муз. Что ж, во времена испытаний чувства и душевные качества воспитываются в человеке лучше всего. Не будем терять надежды...

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