Полностью вакцинированный пациент скончался от COVID-19 в Екатеринбурге

Главврач Центральной государственной клинической больницы № 24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин сообщил о смерти от последствий коронавирусной инфекции полностью вакцинированного пациента. Об этом он рассказал на своей официальной странице в Instagram. Как сообщается, у умершего были тяжёлые сопутствующие заболевания, одним из которых являлась хроническая недостаточность мозгового кровообращения.

Один вакцинированный пациент, который находился в реанимационно-анестезиологическом отделении, скончался, — написал Малинкин.

По его данным, всего в больнице за последние сутки умерли шесть пациентов, были госпитализированы 24 человека, однако с коронавирусом из них были только семь человек.

Ранее медики в Грузии зафиксировали первый случай смерти среди жителей страны, которые были полностью вакцинированы от коронавируса. По словам главы Минздрава республики Екатерины Тикарадзе, умерший мужчина имел множество хронических заболеваний. Министр не стала говорить, какой вакциной был привит пациент. Она напомнила что единичные случаи смерти полностью вакцинированных людей были зафиксированы во всём мире. Тикарадзе призвала людей не паниковать, поскольку доля смертей среди полностью вакцинированных пациентов составляет всего 0,001%.