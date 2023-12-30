Полковник заявил о крупнейшей с осени 2022 года атаке ВСУ на Белгород Полковник Алехин: ВСУ 29 декабря выпустили 24 ракеты по Белгороду

Фото: Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины 29 декабря предприняли крупнейшую с осени 2022 года атаку на Белгородскую область, заявил полковник запаса и обозреватель Telegram-канала «Адекватный харьковчанин» Геннадий Алехин в аудиосообщении, которое опубликовал военный корреспондент Александр Сладков. Всего в регионе было зафиксировано 24 прилета.

Полковник Алехин «Адекватный харьковчанин» сообщает о том, что таких обстрелов, каким подвергся Белгород вчера поздно вечером, не было с осени 2022 года, — прокомментировал Сладков.

По словам Алехина, ВСУ применяли реактивные системы залпового огня «Ольха». Всего по городу было выпущено 24 ракеты, 13 из которых сбили российские средства ПВО.

У нас потери среди мирных жителей, один мужчина погиб, есть раненые, среди них ребенок. Все белгородцы, — добавил военкор.

Ранее в Сети появилось видео, снятое очевидцами, на котором слышны звуки взрывов во время попытки атаки беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. Местные жители сообщили, что было слышно по меньшей мере 20 хлопков.

Поздним вечером 29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В результате происшествия погиб один человек, четверо пострадали, среди них есть ребенок. Кроме того, 10 частных домовладений получили повреждения, пострадали два автомобиля, есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде. В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов.