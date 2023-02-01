Полковник запаса рассказал, как ВСУ 9 лет готовили к конфликту с Россией Полковник запаса Чмутин: ВСУ 9 лет готовились к спецоперации в Донбассе

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ВСУ с 2014 года готовились к российской спецоперации, заявил в интервью URA.RU ветеран Вооруженных сил РФ полковник запаса Юрий Чмутин. По его словам, по всей линии соприкосновения украинцами создавались укрепленные опорные пункты обороны из железобетона.

Украина плевать хотела и на Минские соглашения, и на любые предложенные договоренности, чтобы сохранить мир. Страна готовилась. Поэтому что Угледар, что Соледар, что Бахмут (Артемовск), что другие населенные пункты — это укрепленные опорные пункты. Это железобетонные конструкции. Это не просто ров или окоп, — подчеркнул Юрий Чмутин.

Полковник запаса отметил, что такие укрепленные населенные пункты не взять наскоком. Для этого нужно время и большие затраты, в том числе в вооружении.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российская армия продвигается вперед, несмотря на попытки ВСУ закрепиться на территории промышленных объектов по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, украинских военных не останавливают даже большие потери.

Кроме того, Пушилин сообщил, что российские силы в Артемовске на основных участках продвигаются вперед, но говорить об оперативном окружении вооруженных сил Украины пока рано. По его словам, бои идут на окраинах города — непосредственно в кварталах, которые недавно удерживали украинские подразделения.