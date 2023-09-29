Полковник в отставке рассказал об особенностях российской «мертвой руки» Матвийчук заявил о способности РФ нанести ядерный удар при любых обстоятельствах

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Россия способна нанести ответный ядерный удар по противнику даже в случае уничтожения всех командных пунктов и инфраструктуры, рассказал Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это возможно благодаря системе «Периметр», которую в странах Запада называют «мертвой рукой». Она представляет собой искусственный интеллект, который автоматически наносит удар при потере контроля за ситуацией со стороны людей.

Матвийчук утверждает, что система «Периметр» понимает, когда человек контролирует ситуацию. Если люди по какой-то причине пропускают ядерный удар со стороны противника, она начинает запрашивать ответ и, не получив его, понимает, что командные пункты и инфраструктура были уничтожены.

Система понимает, что случилось непоправимое, люди потеряли контроль, произошло ядерное нападение. Автоматически принимается решение и наносится [ответный] удар, — рассказал Матвийчук.

Военный эксперт отметил, что система нацелена на определенные точки. В частности, ответные удары будут наноситься по военным объектам, некоторым объектам гражданской инфраструктуры, а также по системам управления оружием. На сегодняшний день в мире нет аналогов данной системе. В США используется так называемый «самолет Судного дня», который взлетает в случае чрезвычайных обстоятельств.

Министерство обороны США ранее назвало Китай и Россию главными ядерными угрозами для страны. В стратегии по противодействию оружию массового поражения утверждается, что КНДР и Иран остаются лишь региональными угрозами для Вашингтона.