Полковник объяснил опасность атак ВСУ на оборонные заводы Полковник Тимошенко: атаки ВСУ на военные заводы чреваты утечкой опасных веществ

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Атаки украинских беспилотников на пороховые заводы в России могут привести к серьезным авариям, предупредил полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, которые приводит URA.RU, при таких налетах возможна утечка токсичной азотной кислоты. Кроме того, подчеркнул военный, в результате удара могут загореться легко воспламеняемые химикаты.

Допустим, взрыв произошел рядом с боковой стенкой емкости, появилась пробоина, начинает вытекать топливо. Если этот беспилотник не один, и где-нибудь рядом взорвался второй, он попал в лужу топлива, то тогда произойдет пожар, — сказал Тимошенко.

Полковник пояснил, что для возгорания достаточно искры, если она попадет в бак, после чего скопившиеся в нем пары сдетонируют.

Бывший военнослужащий также обратил внимание, что и нефтебазы являются объектами повышенной опасности. В случае атаки высок риск возникновения пожара, степень урона зависит от того, куда именно произойдет попадание.

19 января стало известно, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Тамбовский пороховой завод в городе Котовске. Предположительно, целью стал один из цехов, где смешивают продукцию.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 10 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. В общей сложности, украинские войска выпустили по региону 40 снарядов. В результате пострадал один человек.