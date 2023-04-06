Полковник рассказал, как СВО изменит Боевой устав ВС России Полковник в отставке Струговец: в Боевом уставе необходимо прописать новые средства вооружения

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Боевой устав ВС России после завершения СВО необходимо добавить новые средства вооружения, в том числе беспилотники, которые есть в каждом подразделении, считает профессор Академии военных наук, полковник в отставке Виталий Струговец. Комментируя aif.ru возможные поправки в Боевом уставе, эксперт отметил, что наряду с новым вооружением появляются и новые профессии, в том числе оператор БПЛА.

Есть некоторая неразбериха и с другими видами новой техники, например с тяжелыми огнеметными системами, которые стояли на вооружении войск РХБЗ. Сейчас ТОС частично передали в подразделения ВДВ, но их статус, вернее, принадлежность, в десантных войсках не прописана, и непонятно, к какому подразделению они будут принадлежать, — уточнил Струговец.

По словам эксперта, опыт специальной военной операции на Украине показал, что возникла необходимость изменить расположение командных пунктов, отодвигая их от зоны вероятного поражения. Полковник пояснил, что штабы являются основой боя, поэтому их нужно беречь. Кроме того, меняется тактика современного боя, но изменения пока не отражены в уставе. Струговец добавил, что еще одним важным пунктом являются взаимоотношения армии с ЧВК, добровольческими подразделениями, военной полицией и Росгвардией.

Генерал-лейтенант Анатолий Хрулев уверен, что устав должен претерпеть изменения с учетом нового опыта, но сделать это получится не раньше завершения СВО. Эксперт пояснил, что на первый план выйдут новое вооружение и принцип завоевания господства в воздухе

Новый вариант Боевого устава, который претерпит существенные изменения, может появиться лишь после завершения спецоперации. Но в его основе останутся незыблемые правила боевых действий, которые предполагают в первую очередь замысел, уяснение обстановки, постановку задач, понимание, как их поняли, а потом выполнение, — заключил Хрулев.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее провел совещание по вопросу обеспечения войск боеприпасами. Глава ведомства обсудил повышение эффективности логистики, заслушал доклады по текущей обстановке и поговорил с командованием группировки.