Полковник рассказал, как Россия может улучшить свои системы ПВО Полковник Кнутов призвал автоматизировать системы ПВО для их улучшения

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские системы противовоздушной обороны можно сделать еще эффективнее, заявил Lenta.Ru директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, для этого необходимо автоматизировать их. Тогда они будут способны решать задачи как противоракетной, так и противовоздушной обороны, объяснил эксперт.

Главная задача, которая сейчас состоит, — это создать автоматизированную систему управления всеми комплексами ПВО в цифровом режиме. Она позволит создать интегрированную систему, которая сможет решать задачи и противоракетной, и противовоздушной обороны с очень высокой эффективностью, — рассказал Кнутов.

В настоящий момент системы ПВО в России делятся на объектовые и войсковые, добавил он. Первые прикрывают объекты на территории страны, вторые — на фронте. К войсковым системам можно отнести «Тор-М2» и С300-В4. Объектовыми же считаются С400, С300 ПМ-2, комплекс «Панцирь» и С350 «Витязь». В частности, последнюю на западе прозвали «убийцей крылатых ракет», уточнил Кнутов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки российским системам ПВО удалось сбить три управляемые авиабомбы JDAM. Также были уничтожены 27 беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS.