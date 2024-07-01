Полковник рассказал, что можно узнать благодаря добытой ракете ATACMS Полковник Литовкин: добытая ракета ATACMS позволить изучить ее уязвимые места

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Благодаря тому, что российские военные смогли добыть американскую ракету ATACMS, появилась возможность узнать все ее уязвимые места, рассказал в беседе с Lenta.ru полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, из-за того что ракету добыли целиком, появился доступ к системе наведения ATACMS.

То, что мы ее добыли — это хорошо. Это позволяет нам узнать больше о противнике и о способах его действия, и чем можно воздействовать на эту ракету, чтобы она не долетала до наших позиций, — объяснил эксперт.

Полковник отметил, что теперь российские военные смогут узнать, как именно и почему летают эти ракеты. Кроме того, станет проще их сбивать, так как можно будет перенастроить зенитно-ракетные комплексы под нее. Также можно узнать металлы, из которых она сделана, ее составные части и самые уязвимые места.

Чего она больше всего боится и какие ее самые большие достоинства, чтобы воспользоваться слабостями этой ракеты и принизить ее достоинства на нашей технике, которая будет ей противодействовать, так что это очень хорошая вещь, — заключил Литовкин.

Ранее стало известно, что российские специалисты исследуют боевые части ракеты американского производства ATACMS, чтобы выяснить принципы работы ее системы наведения и коррекции полета. В распоряжении российских экспертов оказались корректирующая полет GPS-антенна и три лазерных кольцевых гироскопа.