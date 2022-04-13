Полковник объяснил осторожность Путина на Украине

Осторожность президента России Владимира Путина в спецоперации на Украине вызвана тем, что военные ведут строго выверенные действия, рассказал зампредседателя Общероссийского движения «Сильная Россия», Герой России, полковник Александр Головашкин. Он отметил, что если бы Москва игнорировала бы жертвы среди мирных граждан, как это делают ВСУ, то интенсивность кампании была бы выше, пишет «Царьград».

Очень быстрого темпа быть не может, потому что ведутся строго выверенные действия. На сегодняшний момент многие события разворачиваются в виде городских боёв. Поэтому военнослужащие работают точечными группами. Соответственно, в данной ситуации не может быть такого, что шашкой махнул, ура — и вперёд, — сказал полковник.

Российский лидер ранее заявил на пресс-конференции на космодроме Восточный, что Вооружённым силам России в ходе спецоперации на Украине необходимо выполнить поставленные задачи с минимальными потерями. По словам президента, если военные ускорят продвижение, то это приведёт к более интенсивным боевым действиям и потери увеличатся. Он также добавил, что ВС России будут действовать согласно первоначальному плану, разработанному в Генштабе.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.