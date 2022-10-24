Полковник назвал самые сильные стороны модернизированных «Искандеров» в СВО Военный эксперт Хатылев назвал скорость и дальность самыми сильными сторонами «Искандеров»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» станут еще мощнее за счет модернизации, их потенциал расширится благодаря более совершенным ракетам, рассказал полковник в запасе Сергей Хатылев «ПолитЭксперту». По его словам, российские комплексы успешно применяются по движущимся объектам, а новое поколение «Искандеров» отличает поразительная скорость и дальность нанесения ракетных ударов по противнику в бою в зоне СВО. Бывший военачальник поставил наивысший бал новому российскому оружию.

Все характеристики и по дальности, и по траектории полета улучшены. Комплексы маневрируют и по высоте, и по скорости. Также применяется новое боевое оснащение и оснащение новыми навигационными системами наведения, что позволяет доставлять тактическое ядерное оружие. Теперь могут применяться два новых типа ракет вдобавок к уже существующим семи. Коэффициент вероятного отклонения уменьшен до 10 м. Ну, и еще один важный момент — уничтожение малоразмерных целей до 500 км, — рассказал Хатылев.

По словам полковника в запасе, новейшие «Искандеры» способны в самые короткие сроки, до пяти минут, развернуться и начать боевое применение по заранее привязанным со спутника целям, прежде чем артиллерия США или комплексы ВСУ Украины могут открыть огонь. Пока враг мешкается, «Искандер» может сразу же открыть огонь, тем самым нанести непоправимый ущерб, и дальнейшее сопротивление противника будет уже невозможным, пояснил эксперт.

Стремительный «Искандер-М», подчеркнул военный аналитик, может вывести из строя авиационную дивизию в течение каких-то двух-трех секунд. Вычислительный комплекс работает постоянно, обрабатывая координаты тех целей, которые ему выдаются. В этой связи, добавил Хатылев, для эффективной работы «Искандеров» необходима совершенная быстродействующая разведка, то есть слаженный оркестр беспилотников, спутников, командных пунктов, так называемая единая система управления.

Военный эксперт Игорь Коротченко ранее назвал ракетный комплекс «Искандер-М» мощным оружием, которое не способна перехватить ни одна система ПВО. По его словам, комплекс IRIS-T, который Минобороны Германии планирует передать на вооружение Украине, окажется бессильным перед этими ракетами оперативно-тактического класса.