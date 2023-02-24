Полковник назвал главный просчет Запада в противостоянии с Россией Полковник Литовник: главной задачей Запада является разорение России

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Россия смогла выстоять в противостоянии с Западом за счет силы собственной экономики и запасов прочности, заявил в разговоре с URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, стране удалось сохранить как свою финансовую систему, так и полные полки в магазинах. Литовкин подчеркнул, что основной задачей Запада является разорение РФ.

Пока Украина будет на коленях просить у них, пока она будет существовать, они будут это делать. Они ж помогают не Украине, они воюют с Россией на земле Украины и жизнями украинцев. Их задача не победить Россию на поле боя, о чем они говорят на каждом шагу, а разорить. Поэтому идет война на истощение, — сказал полковник в отставке.

Литовник добавил, что Россия, устояв в противостоянии с Западом, показала силу своей экономики. Происходящее, считает обозреватель, отличается от ситуации 1980-х годов, когда государство «ни с кем не воевало и дружило с западными странами».

Россия уже год воюет с 50 странами, и в магазинах все есть. Такой запас прочности у нас есть, — подчеркнул эксперт.

Ранее Литовкин говорил, что спецоперацию на Украине необходимо продолжать до тех пор, пока российские войска не дойдут до границы с Польшей. По его словам, только так можно прекратить поток западного оружия и наемников на украинские территории. Для этого необходимо занять польско-украинскую границу, а также уничтожить располагающиеся там станции, на которых европейские вагоны перестраивают для передвижения по украинским железным дорогам с широкой колеей, подчеркнул он.