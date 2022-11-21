Полковник Кнутов сообщил об ослаблении контратак ВСУ

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Украинское наступление начинает выдыхаться, рассказал «Радио 1» полковник в отставке Юрий Кнутов. Контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении становятся все слабее, при этом противник несет огромные потери, уточнил он. Эксперт рассказал, что на данный момент идут бои на окраинах Авдеевки, одновременно с этим идут достаточно сложные бои за Угледар.

Основная цель наших войск — окружить Авдеевку, вынудить противника выйти из неё либо взять этот населённый пункт штурмом. Бои идут на окраинах Авдеевки. Сейчас уже просматривается часть города. Для наших военнослужащих это имеет принципиальное значение, — рассказал Кнутов.

Полковник уточнил, что взятие Авдеевки позволит российской армии выйти на славянско-краматорскую группировку ВСУ с востока, а на взятие Угледара — с юга. Он назвал Запорожское направление самым опасным и пояснил, что здесь ВСУ продолжают накапливать большие силы. При этом в целом на протяжении всей линии столкновения наблюдается стабильная ситуация, при этом преимущество переходит на сторону российских войск, уверен Кнутов.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что российские ВКС и артиллерия нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в регионе. По его словам, огневые позиции противника располагались в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном и Железнодорожном. О том, какие потери понесли украинские военные, не сообщается.