Полковник ГРУ раскрыл ответы России на гибридную войну Запада Эксперт Винокуров: Россия отвечает симметрично на гибридную войну Запада, это самооборона

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия симметрично отвечает на гибридную войну Запада, это вынужденная реакция самообороны. Такую оценку происходящему дал в беседе с РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров. По его словам, гибридная война против Москвы ведется не первый год, в последнее время стали наращиваться меры военного давления.

Что касается ответа России в виде симметричных мер на гибридную войну Запада, то это вынужденная реакция в виде самообороны. <...> В последнее время под надуманными предлогами активно наращиваются меры военного давления на Россию с целью ее сдерживания и изоляции. Не будем забывать и о подрыве «Северных потоков», о сети американского биологического и химического оружия за рубежом, которое является самым грязным военным инструментом Вашингтона, — сказал эксперт.

Он отметил, что гибридная война ведется Вашингтоном против Москвы уже многие годы. В числе методов такой войны — незаконные экономические санкции и информационно-психологические операции, которые призваны изменить сознание населения, подорвать моральный дух граждан и принудить к капитуляции.

При этом Винокуров не исключил, что РФ будет предпринимать и асимметричные меры. По его словам, соответствующий сигнал Западу Москва посылает через новую концепцию внешней политики, которую президент РФ Владимир Путин утвердил 31 марта.

В концепции курс американских властей назван главным источником антироссийской политики, а также рисков для развития человечества и мира. Этот пункт является одним из основных в документе. При этом отмечается, что РФ не считает себя врагом Запада и не изолируется от него.