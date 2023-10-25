Поливайте грязью друг друга, но не памятники: нам пора повзрослеть

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МИД Литвы выразил протест России из-за демонтажа во Владимире памятной таблички с именем деятеля католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса. Власти города объяснили причину демонтажа — установка этих мемориалов была незаконной. Как говорится в заявлении пресс-службы литовского внешнеполитического ведомства, в министерство был вызван временный поверенный в делах России Александр Елкин, а МИД Литвы потребовал восстановить табличку.

Двойные стандарты Литвы

Такая реакция на демонтаж мемориалов мне видится лицемерной. Политики Прибалтики сами активно занимались сносом памятников и мемориалов, связанных с СССР. Хочется отметить, что Россия как страна является правопреемницей СССР. В этом свете, расценить это можно только как прямое оскорбление в сторону России и неуважение к жертвам Великой Отечественной Войны.

В свою очередь, как только Литва узнала о демонтаже, то первой ее реакцией оказалось требование «вернуть все как было». Оказывается, что это мемориал памяти личности, а не страны или чего-то подобного. Тут, мол, не должна вмешиваться политика!

Это же совсем другое дело

Однако все мы знаем как это работает. «Нам можно все. А другим за такое надо отрезать руки или сажать в тюрьму». Почему-то литовские великие деятели — это «совсем другое», в отличие от сотен тысяч солдат, которые погибли в войне. И все потому, что эти солдаты имели гражданство страны, которую мы сейчас дружно ненавидим.

Фото: Zuma\TASS Демонтаж мемориала в честь павших во время Второй мировой войны советских солдат на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе

Куда логичнее и менее лицемерно поступила Эстония, которая также сносила советские памятники. Представитель МИД Эстонии Михкель Тамм выразил сожаление о сносе мемориальной стены, на которой была доска, посвященная главнокомандующему эстонскими вооруженными силами до Второй мировой войны Йохану Лайдонеру. После чего попросил установить место его захоронения, эксгумировать его и перевезти на территорию Эстонии для перезахоронения. Также попросил отправить саму табличку, в том случае если ее не захотят обратно куда-либо установить. Да, просьбы могут показаться отчасти наглыми после всех показных издевательств. Но, во-первых, это просьба, а не требования. А во-вторых, Михкель не проронил ни слова касательно того, что нельзя уничтожать мемориалы, посвященные иным странам.

А может, хватит?

Но если исходить из той мысли, что демонтаж табличек и памятников был нашей некой местью, то я не могу назвать эти меры правильными. Да, с какой-то точки зрения это справедливо. Однако люди, которым ставят памятники, зачастую никак не связаны с нынешней политикой или действиями страны. И уничтожать память об отдельных личностях, чтобы оскорбить страну, это попросту низко. Низко и по-детски. Для каждой страны это крайне болезненная тема. Мы пытаемся сохранить память о ком-то, кто внес свой вклад в историю нашей страны, общества или всего мира. Конечно, не всегда речь идет о конкретной личности, ведь есть памятники, посвященные солдатам-освободителям, памятники различным профессиям и так далее. И для каждой страны снос таких памятников является крайне болезненным и неуважительным жестом. А государствам пора повзрослеть и достигнуть соглашения. Ведь если следовать правилу «око за око», то однажды ослепнет весь мир. Так что пускай политики грязью поливают друг друга, но оставят в покое монументы, памятники и мемориалы.

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