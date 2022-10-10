Политологи оценили планы привлечь рабочих КНДР для восстановления Донбасса Кореевед Жебин: рабочих из КНДР нельзя привлечь к восстановлению Донбасса из-за санкций ООН

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Правительство Донбасса планирует привлечь рабочих из Северной Кореи для восстановления региона, сообщает журнал «Компания». По словам политолога-корееведа Александра Жебина, сотрудничество КНДР и стран, являющихся членами ООН, запрещено специальной резолюцией из-за того, что 70% зарплаты северокорейских рабочих отчисляется государству, которое тратит их на военные программы. Эксперт отметил, что Россия и Китай пытались отменить часть санкций против Пхеньяна, но безуспешно, а значит, привлечение этой страны к восстановлению ДНР и ЛНР остается невозможным в ближайшем времени.

Россия с Китаем в прошлом году пытались отменить часть ограничений против КНДР, но американцы и их союзники воспротивились этому, и все осталось как есть. Видимо, так оно и будет оставаться, потому что американцы решили, что будут сохранять санкции, и в конце концов они приведут к такому ухудшению экономической ситуации в КНДР, что та будет вынуждена пойти на уступки, — пояснил Жебин.

Кореевед напомнил, что резолюция определяет условия ослабления санкций против КНДР — для этого страна должна делать шаги в сторону разоружения. Северная Корея не производила пусков ракет большой дальности и ядерных испытаний, а также разрушила свой ядерный полигон, но ослабления ограничений до сих пор не произошло, подчеркнул эксперт. Жебин также добавил, что экспорт рабочей силы приносил Пхеньяну от $200 до $500 млн в год.

Политолог Дмитрий Солонников придерживается другого мнения. Он считает, что Северная Корея заинтересована в сотрудничестве с Донбассом, поскольку именно она оказалась единственной страной, которая оперативно признала референдумы о вступлении новых регионов в состав России. Также эксперт напомнил, что КНДР ранее сотрудничала с Москвой по этому направлению.

КНДР предоставляла своих специалистов для разных проектов: на Дальнем Востоке и даже на северо-западе РФ, максимально далеком от Северной Кореи. Так что опыт сотрудничества и взаимодействия у наших стран есть, — заявил эксперт.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Россия может привлечь до 50 тысяч строителей из КНДР для решения «точечных вопросов». По его словам, массовой эта практика не станет. Вице-премьер также отметил, что Россия всегда ориентировалась на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов и не рассматривала более далекие рынки. Однако корейские плиточники работают гораздо быстрее российских, притом что их рынок считается закрытым. По его словам, города Донбасса будут восстановлены в течение двух-трех лет.

Намерение привлекать на восстановление региона северокорейских рабочих также подтвердил и премьер ДНР Виталий Хоценко. По его словам, сейчас работа в этом направлении ведется вместе с МИД.