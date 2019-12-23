Специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций составили рейтинг городов России по уровню эффективности управления. Последнее место занял Архангельск. Данные были обнародованы во вторник, 24 декабря.
Специалисты отмечают, что в 2018 года Архангельск находился в рейтинге на 10 пунктов выше.
В общей сложности исследование охватило 92 города страны. Оно было разделено на 2 блока — политико-управленческий и социально-экономический. Ситуацию анализировал 171 эксперт. Они проводили работу с апреля по декабрь 2019 года.
За Архангельском в десятке худших городов по результатам исследования следуют Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград. Лидирующие места в рейтинге заняли Тюмень, Казань и Салехард.
Среди возможных причин низкой эффективности городских властей эксперты выделяют отсутствие связки главы муниципалитета с губернатором региона или безуспешность деятельности каждого из них.
Также в качестве снижающего показатели фактора называют частую сменяемость мэра,
Ранее NEWS.ru писал, что самым закредитованным субъектом РФ является Калмыкия. Эксперты отмечают, что в стране отмечен большой рост при умеренных темпах прироста заработной платы.
За 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) объём кредитов вырос на 19,4%, до 17,2 трлн рублей. При этом средняя номинальная зарплата за 2019 год выросла серьёзно меньше — на 8,9%.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен