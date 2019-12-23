https://static.news.ru/photo/5fbb3b8a-2626-11ea-b620-fa163e074e61_660.jpg Архангельск Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций составили рейтинг городов России по уровню эффективности управления. Последнее место занял Архангельск. Данные были обнародованы во вторник, 24 декабря.

Специалисты отмечают, что в 2018 года Архангельск находился в рейтинге на 10 пунктов выше.

В общей сложности исследование охватило 92 города страны. Оно было разделено на 2 блока — политико-управленческий и социально-экономический. Ситуацию анализировал 171 эксперт. Они проводили работу с апреля по декабрь 2019 года.

За Архангельском в десятке худших городов по результатам исследования следуют Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов и Волгоград. Лидирующие места в рейтинге заняли Тюмень, Казань и Салехард.

Среди возможных причин низкой эффективности городских властей эксперты выделяют отсутствие связки главы муниципалитета с губернатором региона или безуспешность деятельности каждого из них.

Также в качестве снижающего показатели фактора называют частую сменяемость мэра, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что самым закредитованным субъектом РФ является Калмыкия. Эксперты отмечают, что в стране отмечен большой рост при умеренных темпах прироста заработной платы.

За 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) объём кредитов вырос на 19,4%, до 17,2 трлн рублей. При этом средняя номинальная зарплата за 2019 год выросла серьёзно меньше — на 8,9%.