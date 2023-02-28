Политолога Павловского кремируют в Москве Политолога Павловского кремируют в Москве 3 марта

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Журналиста и политолога Глеба Павловского кремируют в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на председателя экспертно-консультационного совета Россотрудничества и политического эксперта Максима Мейера. Точное время захоронения пока неизвестно и будет объявлено позднее.

Будет кремирование, так что захоронение пройдёт в другое время, — заявил Мейер.

О смерти 71-летнего Павловского 27 февраля сообщил коллекционер и галерист Марат Гельман (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он отметил, что Павловский долго болел перед своей кончиной.

Ранее сообщалось, что официальное прощание с покойным состоится 3 марта по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25 (траурный зал ЦКБ). Отпевание начнется в 11:00, прощание — в 12:00, поминки — в 14:00.

Глеб Павловский умер на 72-м году жизни, он долгое время страдал от тяжелой болезни. В 1995 году он основал Фонд эффективной политики, который позднее занимался кампанией будущего президента России Владимира Путина. В 2004 году Павловский был занят в предвыборном штабе украинского политика Виктора Януковича. С 2005 по 2008 год он вел передачу «Реальная политика» на телеканале НТВ.

Ранее социолог и близкий друг Павловского Борис Кагарлицкий (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал NEWS.ru, что Павловский был неконституционно настроен к советской власти и стал инициатором создания Клуба социальных инициатив, это был один из первых проектов нового перестроечного гражданского общества еще в СССР.