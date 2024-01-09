Политолог: жалобы сербского снайпера на военных не изменят отношение к РФ Политолог Гайич: связи Сербии и РФ не испортятся из-за ситуации с добровольцами

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Деян Берич

Заявления снайпера Деяна Берича о притеснениях сербских бойцов в ВС РФ не изменят отношения граждан Сербии к России, заявил в беседе с NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. Тем не менее он считает, что ситуация может повлиять на тех, кто хотел бы присоединиться к российским войскам.

Конечно, люди, которые собираются воевать, будут думать, куда они попадут. Но по большому счету это не изменит отношения сербов к России, потому что СВО — это гораздо более глобальный вопрос, касающийся и нашего выживания как народа, как государства, а также выживания Республики Сербской, Косово и так далее, — говорит Гайич.

По мнению эксперта Института европейских исследований в Белграде, разбираться в ситуации должны соответствующие службы внутри российской армии — наказать виновных в возможных издевательствах, о которых заявлял Берич, следует военному суду. При этом реакции со стороны официального Белграда, полагает Гайич, ждать не стоит.

Сейчас особенно чувствительный момент, когда против Сербии идет гибридная война, идет угроза со стороны Запада напрямую. И руководство страны, которое раньше танцевало туда-сюда, сильно опирается на поддержку Москвы. Тем более наше государство не участвует в СВО — не отправляет туда добровольцев. Напротив, это даже запрещено по закону. Так что последнее, чего хотела бы сейчас Сербия, — это испортить отношения с Россией, — подчеркнул он.

Ранее в Сети появилось обращение снайпера Деяна Берича, который рассказал, что у сербских бойцов возник конфликт с командованием ВС РФ. По его словам, перед Новым годом сербов отправили на штурм, снабдив малым количеством боеприпасов и посоветовав «найти необходимое оружие на поле боя». Снайпер утверждает, что после запроса о переводе в другое подразделение сербов выгнали из землянок на улицу и назвали военными преступниками.

9 января СМИ попросили прокомментировать ситуацию пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Тот переадресовал вопрос к Минобороны, напомнив, что все по теме СВО является прерогативой ведомства.