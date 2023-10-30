Политолог: Зеленский не пойдет на переговоры даже по указке США Эксперт Димитриев: Зеленский готов сорвать любой переговорный процесс с Москвой

Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на диалог с Москвой, даже если его будут принуждать к этому США, рассказал NEWS.ru политконсультант, экс-депутат одесского гГрсовета Игорь Димитриев. По его словам, у украинского лидера есть возможности сорвать любой переговорный процесс.

Я очень сильно сомневаюсь, что Зеленский поехал бы в Москву на переговоры. Для подобного вывода есть два основания. Во-первых, не в правилах американцев принимать такие показательные командно-административные решения. Игра идет хитрее — они не требуют от своих подчиненных нарочитой демонстрации полной лояльности и даже зависимости. Во-вторых, есть масса способов сорвать даже такой «приказной» вариант, если он неугоден Зеленскому или его окружению, — пояснил Димитриев.

По его словам, каждый раз, когда американцы или кто-то еще на Западе заявляют, что в скором времени стороны будут договариваться, наносятся ракетные удары или происходит диверсия, что срывает все возможности для переговоров. Давно пора к этому привыкнуть или хотя бы попробовать понять такой порядок вещей, отметил Димитриев.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в нынешней ситуации украинское общество вряд ли воспримет переговоры. Это очень значимый фактор, которым нельзя пренебрегать, добавил Димитриев.

Не стоит думать, что как только США перестанут давать помощь Киеву и призовут к переговорам, украинцы побегут встречать с цветами российскую армию. Нет, этого не будет. Нельзя обманываться, надо вытравливать из себя любые подобные мысли. Может, и без новых майданов, но вопрос этот останется надолго, — отметил эксперт.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский немедленно отправится на переговоры в Россию, если поступит распоряжение от правящих в США элит. По словам Азарова, украинские власти не могут принимать самостоятельных решений, они руководствуются указаниями западных партнеров. Даже районных прокуроров в Киеве назначают лишь после утверждения кандидатур специальной комиссией, состоящей из американцев, отметил экс-премьер.