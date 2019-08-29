https://static.news.ru/photo/b1bc0dec-ca82-11e9-9128-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Новый украинский премьер Алексей Гончарук является техническим главой правительства, а реально кабмином будет руководить президент Владимир Зеленский, который продолжит неолиберальную политику своих предшественников. Такое мнение в интервью News.ru высказал политолог Алексей Якубин.

Гончарук будет техническим руководителем правительства. По факту реальным премьером будет Владимир Зеленский. Гончарук для этого и подбирался как человек, не имеющий политического опыта, находящийся в абсолютной зависимости от действующего президента и его администрации, — прокомментировал Якубин.

По его мнению, новый украинский премьер-министр станет «инструментом главы государства по проведению ряда изменений в стране».

В первую очередь, это массовая приватизация и дерегуляция экономики, а также сокращение определённых социальных функций государства. По факту политика Зеленского проводится в рамках всё той же неолиберальной парадигмы, в которой Украина находится многие годы, а последние пять лет — в особенности, — резюмировал Алексей Якубин.

Как писал News.ru, правительство Украины возглавит Алексей Гончарук, которого предложил на этот пост президент страны Владимир Зеленский. Это решение поддержали 290 депутатов Верховной рады. Против высказались представители партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».