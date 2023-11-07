Политолог заявил о высоком риске нового госпереворота на Украине Политолог Кортунов не исключил госпереворота на Украине из-за тяжелой ситуации

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS/Global Look Press

На Украине есть риск возникновения нового государственного переворота, поскольку в этой стране наблюдается время нестабильности и политического кризиса, сообщил NEWS.ru гендиректор Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Он подчеркнул, что позиции действующего президента Украины Владимира Зеленского сильно ослабли на фоне неудачного контрнаступления ВСУ, а также из-за роста социально-экономических проблем.

Сейчас, во время нестабильности и политического кризиса, есть риск того, что на Украине произойдет новый госпереворот. Институты государственной власти там достаточно слабые, и очень многое зависит от конкретных лидеров, — считает эксперт.

Кортунов убежден, что на Украине растут оппозиционные настроения, даже среди тех, кто на протяжении всего президентства Зеленского его поддерживал. Попытка украинского лидера отменить выборы и остаться у власти является свидетельством тяжелой внутренней обстановки в стране, добавил политолог.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее заявил, что украинский президент выступает против проведения выборов в стране, поскольку боится за собственную безопасность. По его мнению, после проигрыша за Зеленским придут представители прокуратуры сразу нескольких стран — США, Израиля и России.