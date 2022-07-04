Политолог заявил о скрытом дотировании белорусской экономики Политолог Суздальцев заявил о скрытом дотировании белорусской экономики

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Совместные проекты Союзного государства России и Белоруссии, о которых говорил её президент Александр Лукашенко, являются «скрытой формой дотирования белорусской государственной экономики», считает политолог Андрей Суздальцев. Сама Белоруссия на эти проекты практически не тратится, отметил он в разговоре с Pravda.Ru.

Россия не против строить терминал в Бронке, чтобы использовать его и для перевалки российских удобрений, когда необходимо. То есть универсальный формат. Но в белорусской пропаганде это подается как то, что Россия отрезала кусок своей портовой территории и подарила Белоруссии, и ещё построит порт. На самом деле, у Лукашенко денег на порт нет. Он действительно хотел бы, чтобы Россия за свой счёт построила для него морской порт, — рассказал Суздальцев.

По его мнению, именно о дотационной сути проектов, которые лишь обеспечивают власть Лукашенко, ранее говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

1 июля Валентина Матвиенко предложила не визировать бюджет Союзного государства до тех пор, пока в него не будут включены действительно реализуемые проекты. Спикер СФ отметила, что в текущем бюджете отражен только «случайный набор проектов», которые в будущем не воплотятся.