Политолог заявил, что Россия сможет оборонять ДНР и ЛНР ядерным оружием Политолог Гусий: после референдумов в ДНР и ЛНР Россия сможет оборонять их ядерным оружием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После вхождения ДНР и ЛНР в состав России, Москва сможет применить ядерное оружие для их обороны — в том числе в случае вторжения в них украинской армии, рассказал политолог Андрей Гусий в интервью Pravda.Ru. Он убежден, что только так можно обеспечить безопасность в этих регионах, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

Только так и можно обеспечить безопасность не только вошедших регионов, но и других приграничных областей, которые также подвергаются атакам. В ином случае будут продолжаться атаки, будут гибнуть мирные граждане, — убежден эксперт.

Политолог считает, что сроки проведения референдумов в ДНР и ЛНР о вхождении в состав Российской Федерации — исторические даты, которые «останутся для будущих поколений».

19 сентября общественные палаты Донецкой и Луганской Народных республик обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдумы о присоединении регионов к России. В тот же день Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с аналогичной просьбой.

20 сентября депутаты Народного собрания ЛНР приняли закон о проведении референдума о вхождении в состав России. Решение было единогласным. Пасечник в тот же день подписал этот закон. Референдум о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта состоится с 23 по 27 сентября.