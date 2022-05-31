Политолог заявил, что антироссийские санкции Запада частично изживут себя Политолог Светов заявил, что антироссийские санкции Запада частично изживут себя

Европейский парламент / Фото Shutterstock

Антироссийские санкции Запада долго не отменят, однако со временем ограничения сами себя изживут, считает политолог Юрий Светов. Он добавил, что зарубежные страны постепенно понимают, что санкции действуют в двустороннем формате, пишет «360».

Постепенно начало приходить понимание того, что санкции — вещь обоюдоострая. Пытаясь наказать Россию, авторы ограничений наказывают себя, — уточнил Светов.

По его словам, основными инициаторами санкций являются те государства, руководители которых не особо считаются с нуждами своих граждан. Светов считает, что из-за антироссийских санкций Германия и Великобритания призывают избирателей «не мыться» и «ходить пешком», чтобы «наказать» Россию.

Однако на послабление санкций надеяться не стоит. Этого не будет, пока страны Евросоюза не получат разрешения из США. Все эти 10 тысяч санкций приняты, потому что Штаты полагают, что именно этим кнутом они заставят Россию действовать так, как им хочется, — заверил политолог.

Ранее основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари заявила, что дорогостоящие и судорожные попытки Евросоюза заменить российские энергоресурсы альтернативными поставками вызывают болезненные перебои на мировом рынке и способствуют росту инфляции. По её словам, ЕС принял подход к санкциям по формуле «действуй сейчас — думай потом», что стало весьма большим заблуждением.