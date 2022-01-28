Политолог возразил тому, что главная проблема России — бедность

Главная проблема России не бедность, а социальное неравенство, заявил директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин «Радио 1». Граждане считает несправедливым то, как распределяются общественные блага, объяснил он. А бедность — понятие относительное: смотря как вести статистику.

То есть они воспринимают это распределение как несправедливое. <...> И если власть может бороться с бедностью с помощью корректировки статистики — и именно поэтому указывает на бедность как на главную проблему, то с восприятием несправедливости так не получится. Здесь надо не просто менять методику подсчётов, а кардинально менять существующую в России систему распределения ресурсов и всего прочего. А на это власть не готова, — заявил Салин.

Он добавил, что ситуации не помогут выплаты, которые имею двух-трёхмесячный позитивный эффект. Покупать лояльность постоянно, по мнению Салина, не позволит бюджет.

Ранее ключевыми проблемами в России бедность и низкие доходы назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Они влекут за собой проблемы здоровья, повышения уровня преступности и ряд других. Также Медведев отметил важность таких вопросов, как развитие экономики и коррупция.