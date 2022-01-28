Политолог возразил тому, что главная проблема России — бедность
Политолог Салин: главная проблема России — социальное неравенство
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:50, 28 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Главная проблема России не бедность, а социальное неравенство, заявил директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин «Радио 1». Граждане считает несправедливым то, как распределяются общественные блага, объяснил он. А бедность — понятие относительное: смотря как вести статистику.
То есть они воспринимают это распределение как несправедливое. <...> И если власть может бороться с бедностью с помощью корректировки статистики — и именно поэтому указывает на бедность как на главную проблему, то с восприятием несправедливости так не получится. Здесь надо не просто менять методику подсчётов, а кардинально менять существующую в России систему распределения ресурсов и всего прочего. А на это власть не готова, — заявил Салин.
Он добавил, что ситуации не помогут выплаты, которые имею двух-трёхмесячный позитивный эффект. Покупать лояльность постоянно, по мнению Салина, не позволит бюджет.
Ранее ключевыми проблемами в России бедность и низкие доходы назвал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Они влекут за собой проблемы здоровья, повышения уровня преступности и ряд других. Также Медведев отметил важность таких вопросов, как развитие экономики и коррупция.