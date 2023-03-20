Политолог: в России пройдут массовые перевыборы глав регионов Политолог Климанов: в России пройдут массовые перевыборы глав регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России в 2023 году пройдут массовые перевыборы глав регионов, заявил в беседе с НСН политолог Владимир Климанов. Он назвал естественным процессом отставку губернатора Чукотки Романа Копина и главы Смоленской области Алексея Островского, однако если это продолжится, в стране может переизбраться четверть руководителей регионов.

В 2023 году нас ожидает максимальное в новейшей истории России количество перевыборов глав субъектов. И если произойдут еще отставки, то количество выборов будет больше, четверть существующих глав переизберется. Это достаточно много — никогда такого не было, — заключил Климанов.

В том, что президент России Владимир Путин сменил губернатора Чукотки и принял отставку главы Смоленской области, нет ничего необычного, уточнил политолог. Он убежден, что подобные процессы происходят ежегодно. Эксперт пояснил, что в России более 80 субъектов, поэтому в таких условиях возможны и досрочные уходы, и длительные пребывания глав регионов на своих должностях.

Понятно, что при большой выборке — глав субъектов федерации более 80 — возможны и досрочные уходы, и длительные пребывания на своей должности. Здесь процесс естественный, — заявил Климанов.

Издание пишет, что Путин ранее сменил губернатора Чукотки Романа Копина, который занимал свой пост с 2008 года. Также он принял отставку главы Смоленской области Алексея Островского, который захотел покинуть должность по собственному желанию.

До этого сообщалось, что Путин назначил Владислава Кузнецова исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. До назначения на новую должность он занимал пост первого зампреда правительства ЛНР.