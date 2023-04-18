Политолог связал поездку Путина в ЛНР и Херсон с контрнаступлением ВСУ Политолог Суздальцев: Путин посетил ЛНР и Херсонскую область для поддержки российских солдат

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в штабе группировки «Днепр» на Херсонском направлении

Президент России Владимир Путин мог посетить Херсонскую область и Луганскую Народную Республику (ЛНР) из-за предполагаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил NEWS.ru политолог Андрей Суздальцев. По его словам, этот визит призван поддержать дух российских солдат.

Главная тема была военная, то есть фактически это была инспекция и поддержка духа наших солдат, наших войск, которые находятся в этом регионе, которым, по-видимому, придется встречать давно разрекламированное контрнаступление украинских войск. Надо учитывать, что, по информации CNN, контрнаступление украинцев начнется 30 апреля. Осталось буквально 12 дней. Учитывая, что со всеми главными военачальниками Путин встречался, это своего рода проверка готовности наших подразделений к встрече врага, — считает Суздальцев.

Путин ранее посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Глава государства заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военных начальников. Президент России впервые посетил Херсонскую область. Поездка в новый регион страны стала второй после визита в Мариуполь, куда он прибыл на вертолете, после чего пересел за руль автомобиля и объехал несколько районов.

Также глава государства посетил штаб национальной гвардии «Восток». Путин заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров о ситуации на этом направлении.