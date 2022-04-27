Политолог спрогнозировал дату включения украинских регионов в состав России Политолог Марков: ряд украинских регионов может войти в состав России к концу лета

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Ряд украинских регионов, не считая ЛНР и ДНР, может войти в состав России к концу лета, после завершения спецоперации, предположил политолог Сергей Марков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал назначение Сергея Кириенко куратором по взаимодействию с республиками Донбасса вместо Дмитрия Козака.

Референдумы могут пройти после окончания военной операции. По моей оценке, это будет где-то к концу лета, но пока ход этой операции предсказывать трудно. Кстати, возможно, что в состав России войдут не только ЛНР и ДНР, но и другие регионы. Я считаю, что с высокой вероятностью могут войти Херсонская, Харьковская и Запорожская области, — сказал Марков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из «любых переговоров», если Вооружённые силы России уничтожат бойцов ВСУ в Мариуполе или если на подконтрольных ВС РФ территориях Украины произойдёт референдум.

До этого сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что за вхождение в состав России проголосуют не менее двух третей жителей юга Украины. По его словам, это касается, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья. Цeков подчеркнул, что жители юга Украины вcегда «ментально» тяготели к России, а решение о включении этих регионов в cостав Украины было принято после революции правительством СССР.