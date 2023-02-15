Политолог: секретный план России освободит ее от ограничений Запада Политолог Мухин: секретный план России освободит ее от ограничений Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия сохраняет в секрете план, который лишит Запад возможности сковывать ее при помощи международных организаций, заявил в беседе с «ПолитРоссией» политолог Алексей Мухин. Он пояснил, что глава МИД РФ Сергей Лавров не уточняет, из каких именно соглашений Россия может выйти, чтобы не раскрывать планы руководства страны во время проведения СВО. По словам эксперта, Москва стремиться освободиться от ограничений и обременений, снимая с себя обязательства перед зарубежными партнерами, что является необходимостью в условиях санкций.

Выгоды очевидны: мы избавляемся от ограничений и обременений, которыми не отягощаются наши оппоненты, но которые сковывают наши действия. В условиях незаконных санкций и третирования России на всех уровнях, снять с себя некоторые обязательства — необходимость. Для нас это вопрос национальной безопасности, — заявил Мухин.

Информация о том, какие именно международные организации намерена покинуть Москва, специально держится в секрете, чтобы не спровоцировать серьезной негативной реакции из-за этого и не раскрыть модели поведения руководства страны, объяснил политолог. Он подчеркнул, что на данный момент в России пытаются понять, выход из каких международных соглашений даст стране больше свободы действий.

Ранее Лавров заявил, что Москва начала пересматривать свое участие в международных организациях, в которых ущемляются ее интересы. По его словам, работа идет по всему спектру международных обязательств России. Помимо того, он сообщил о «большой инвентаризации» соглашений, которые утратили свою актуальность для страны.

До этого Лавров заявил, что в обновленной внешнеполитической концепции России речь пойдет о необходимости прекратить монополию Запада на управление в международной сфере. По его словам, рамки международной жизни должны определяться не в эгоистических интересах Запада, а на основе справедливого баланса интересов.