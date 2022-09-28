Политолог: референдумы о воссоединении с Россией спасли жителей Донбасса Политолог Стариков считает, что воссоединении с Россией спасло жизни жителей Донбасса

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Референдумы о воссоединении с РФ стали спасением для жителей Донбасса, сообщил «ПолитРоссии» политолог, историк и писатель Николай Стариков. По его мнению, результаты голосования были прогнозируемы, поскольку люди много лет терпели «выходки киевского режима». Эксперт также отметил, что украинским силовикам не удалось помешать людям добиться справедливости.

Российское общество воспримет решение жителей освобожденных территорий как справедливое. Тем более, что для того, чтобы россияне высказывали свои мысли в политическом поле, существуют такие институты, как Государственная дума РФ. Уверен, депутаты Госдумы большинством или единогласно проголосуют за присоединение четырех новых областей к территории Российской Федерации. Это и есть мнение народа, — сказал Стариков.

Политолог добавил, что результаты голосования были прогнозируемы, так как люди восемь лет терпели выходки преступного киевского режима и большинство из них увидели выход из ситуации в присоединении к России.

Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Высоцкий ранее заявил, что обработано 82% протоколов. По его словам, за вхождение ДНР в состав Российской Федерации проголосовало 99,06% жителей, против высказались 0,68% избирателей.