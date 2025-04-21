Политолог рассказал, зачем ЕС и Украина заменяют День Победы на День Европы Политолог Соколов: Запад и Украина пытаются подменить День Победы Днем Европы

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Евросоюз устраивает саммит 9 мая в Киеве, чтобы отвлечь внимание западной и украинской публики от юбилея победы над нацизмом 1945 года и провести праздник, альтернативный торжествам в Москве, сказал NEWS.ru политолог Артем Соколов, комментируя заявление МИД Франции о том, что в Киеве 9 мая делегации Евросоюза будут отмечать не День Победы, а День Европы.

Да, длительное время — с 1950 года — в странах ЕС 9 мая празднуется День Европы, а не День Победы. Но нельзя забывать, что традиционно 9 мая в Москве проходит военный парад и другие торжества. И в этом году, как и в другие юбилейные даты, на торжества приглашаются делегации государств, принимавших участие в разгроме гитлеровской Германии или милитаристской Японии, — пояснил Соколов.

В этих условиях запланированное в Киеве мероприятие преследует другую цель: показать, что «мировое сообщество» — а точнее Запад — едино в поддержке Украины, пояснил Соколов.

Организация альтернативной площадки в Киеве, не связанной с Великой Победой — это попытка сместить акценты в исторической политике. Цель политическая: продемонстрировать, что представители стран, которые собрались в Киеве, на «правильной» стороне истории, а те, кто приедет в Москву, — якобы на «неправильной», — заключил Соколов.

Ранее был опубликован список стран, чьи делегации хотят приехать в Москву на торжества 9 Мая. Генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что на праздновании будут присутствовать главы большинства стран — участниц СНГ. Кроме них, приедут представители стран Азии, Африки и Латинской Америки.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 9 мая в Киеве соберутся главы МИД стран Евросоюза. С 2023 года в этот день на Украине отмечается не День Победы, а День Европы.