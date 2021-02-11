16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Политолог рассказал, уйдёт ли Лукашенко с поста при выполнении его условий

18:00, 11 февраля 2021
Фото: Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de

Несмотря на заявления о готовности уйти с поста при условии выполнения ряда требований, президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается оставлять власть. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько. Политолог уверен, что своими речами глава государства только пускает «пыль в глаза».

 Он не разработал ни конкретного плана, ни конкретных дат, ни переходного периода, хотя бы в годах, десятилетиях. Он не собирается оставлять власть, он просто пускает пыль в глаза, чтобы его сторонники могли сказать «ну вы посмотрите, где наш Александр Григорьевич, самый народный и социалистический президент». Это все абсолютная чушь, не стоит даже рассматривать это, — заявляет Безпалько.

По его словам, Всебелорусское народное собрание  имитация народной поддержки белорусского лидера. При этом эксперт заключает, что гарантии соблюдения условий, которые Лукашенко поставил перед оппозицией никто ему не даст, так как сама оппозиция как таковая — отсутствует.


Кто будет давать гарантии, Тихановская? Или может Бабарико, которого он посадил в тюрьму?, — говорит политолог.


NEWS.ru напоминает, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, допустил возможность своего ухода с поста главы государства при соблюдении ряда условий.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео