Политолог рассказал, уйдёт ли Лукашенко с поста при выполнении его условий

https://static.news.ru/photo/7e1585b2-6c76-11eb-8f68-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de

Несмотря на заявления о готовности уйти с поста при условии выполнения ряда требований, президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирается оставлять власть. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько. Политолог уверен, что своими речами глава государства только пускает «пыль в глаза».

Он не разработал ни конкретного плана, ни конкретных дат, ни переходного периода, хотя бы в годах, десятилетиях. Он не собирается оставлять власть, он просто пускает пыль в глаза, чтобы его сторонники могли сказать «ну вы посмотрите, где наш Александр Григорьевич, самый народный и социалистический президент». Это все абсолютная чушь, не стоит даже рассматривать это, — заявляет Безпалько.

По его словам, Всебелорусское народное собрание — имитация народной поддержки белорусского лидера. При этом эксперт заключает, что гарантии соблюдения условий, которые Лукашенко поставил перед оппозицией никто ему не даст, так как сама оппозиция как таковая — отсутствует.



Кто будет давать гарантии, Тихановская? Или может Бабарико, которого он посадил в тюрьму?, — говорит политолог.



NEWS.ru напоминает, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, допустил возможность своего ухода с поста главы государства при соблюдении ряда условий.