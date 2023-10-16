Политолог рассказал, продолжит ли Польша поддерживать Украину после выборов Политолог Светов: Польша продолжит помогать Украине, несмотря на итоги выборов

Фото: vk.com/polska_zbrojna

Какая бы партия ни победила на выборах в Польше, вопрос о поддержке Украины, а также позиция по отношению к России не изменятся, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. Варшава претендует на роль гегемона в Евросоюзе, и даже если США уменьшат свое влияние на Украине, то Польша возьмет эту роль на себя как главный представитель интересов Вашингтона, объяснил эксперт.

Также важно отметить, что, какая бы партия ни выиграла, их позиция [по отношению] к России не изменится. Польша претендует на роль гегемона в Европейском союзе как главный представитель интересов США. И поэтому, даже если Америка уменьшит свое влияние или поддержку на Украине, эту роль будет выполнять Польша, — считает Светов.

Он также отреагировал на заявление бывшего президента республики Леха Валенсы о том, что выборы закончатся гражданской войной. По его словам, говорить об этом поспешно, так как никакого накала в стране не наблюдается.

Учитывая промежуточные итоги выборов, уже можно сказать, что оппозиционная партия выиграть не сможет, лидирует Качиньский. Есть шанс лишь на то, что ПиС (правящая партия) не наберет 50%, чтобы сформировать правительство без коалиции, — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Польше подсчитано более трети голосов. Около 40% набирает правящая партия «Право и справедливость».