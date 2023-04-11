Политолог рассказал, почему ВС РФ не могут начать наступление в зоне СВО Политолог Перенджиев: ВС РФ не начинают наступление в зоне СВО из-за угрозы потери ресурсов

Фото: РИА Новости

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев пояснил, что Вооруженные силы России не могут начать наступление в зоне специальной военной операции на Украине в связи с угрозой потери ресурсов. В беседе с «Радио 1» он отметил, что сейчас главной задачей для российской армии стала необходимость сократить военную мощь и людские ресурсы ВСУ.

В ходе тяжелых позиционных боев врага нужно «перемолоть» сейчас, прежде чем выходить на оперативный простор, — пояснил политолог.

По словам эксперта, сейчас в зоне СВО на стороне ВСУ участвуют иностранцы, а армии Украины, которую готовили к боям с Россией, уже нет. Политолог уточнил, что большая часть военных, выступающих сейчас против ВС РФ, из Польши. Перенджиев также заметил, что ВСУ уже на этом этапе начинают вербовать в свои ряды подростков, в то время как в России новая волна мобилизации даже не планируется.

Российские войска еще до Киева не дошли, а националисты уже вербуют подростков в армию <...> В России, в свою очередь, новой мобилизации пока не ожидается, потому что на линию огня не вышли еще все бойцы, призванные в сентябре прошлого года. Принимаются меры для того, чтобы второй волны мобилизации в России не было, — заключил политолог.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что Артемовск станет для ВС РФ основной точкой для наступления в северном и западном направлениях. По его словам, ВСУ могут существенно потерять в ресурсах, в том числе из-за отсутствия нормального снабжения.